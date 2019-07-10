Dünyanın en büyük boşanma tazminatını veren adam Marmaris'te

Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Marmaris'in Selimiye Mahallesi açığına dün akşam saatlerinde gelerek demir attı. Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin Euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatta tatilini geçiren Bezos'un, dinlendiği öğrenildi.

Özel müşterilerine tahsis edilen ultra lüks yatta helikopter dahi bulunurken; bazı tekne sahipleri merak edip daha iye görebilmek için yakınına kadar gitti. Sahilde güneşlenen ve dinlenenler, büyüklüğüyle ilgi çeken yatın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Yata, dünden beri 50 kilo deniz mahsulü götürüldüğü öğrenildi. Yata ait jet ski, küçük yelkenli, sörf gibi su sporları aletleri denize indirildiği de görüldü. Ayrıca yatın 3'üncü katında, özel güvenlik görevlileri dikkati çekti.

Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Tuttle boşanma sürecini tamamladı. Ayrılık sonrası alacağı servet tazminat ile gündemde olan MacKenzie 8 milyar dolarlık (215 milyar TL) bir ücretin resmen sahibi olmuştu. Jeff Bezos ise yaklaşık 150 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengin insanı olma ünvanını taşıyor.