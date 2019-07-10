Gezi davasının mahkeme başkanı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, (HSK) birinci bölge adli yargı ve bazı yer idari yargı hakimleri ile bazı yer bölge idare mahkemesi üyelerinin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlendi.

HSK Birinci Dairesinin kararı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Karar ile adli yargı birinci bölgede 1915, idari yargı ilk derecede 291 hakimin, bazı yer bölge idare mahkemelerinde ise 57 üyenin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlenmiş oldu.

Kararnameye göre, Gezi davasının görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı hakim Utku Ercan'ın yerine hakim Mahmut Başbuğ atandı.