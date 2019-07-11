Adana'da DHKP-C operasyonu

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Adana merkezli iki ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Çalışmalar kapsamında Adana ve Antalya'daki adresleri tespit eden ekipler, şafak vakti özel harekat polisinin desteğiyle baskınlar düzenledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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