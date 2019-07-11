Cezaevinden tahliye karşılığı rüşvet iddiasına operasyon

Samsun’da rüşvet aldıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 8’i adliyeye sevk edildi.

Tutuklu bir kişiyi cezaevinden çıkarma vaadiyle tutuklu yakınlarından para aldığı iddia edilen kişi hakkında birçok ihbar yapıldı. Samsun İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Çarşamba Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibi ile beraber 11 kişiyi, “rüşvet, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltılar Samsun merkez ile Çarşamba, Terme, Ladik ve Havza ilçelerinde gerçekleşti.

Gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.