Ankara'da kimyasal alarm: Hastane tahliye edildi

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastalar tahliye edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir" denildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personelin etkilendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan acil servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır.

VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi laboratuvarında 'formaldehit' bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 19 personelin tedavisine devam edilmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.