Reyhanlı patlamasında tutuklu sayısı 5'e çıktı

Reyhanlı'da meydana gelen patlama sonrası 22 şahıs gözaltına alındı, 5'i tutuklandı, 12'si sınır dışı edildi, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'sinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.
(İHA)
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 17:45

[Haber görseli]Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının daha sorguları tamamlandı. 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise sınır dışı edildi.

REYHANLI'DAKİ PATLAMA

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 5 Temmuz'da, Suriyelilere ait olduğu belirlenen geçici plakalı otomobilde patlama meydana gelmişti. Patlamada otomobildeki 3 Suriyeli ölürken, patlamaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şu ana kadar emniyetteki sorguları tamamlanan 20 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 12 şüpheli sınır dışı edildi, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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