TOKİ’nin beton ısrarı

İMAR PLANIYLA AÇIKLAMALAR ÖRTÜŞMÜYOR

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, imar kanununa göre Millet Bahçelerinde yüzde 5 yapılaşma hakkı olduğunu TOKİ’nin duyurduğuna, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eskişehir için hazırlanan imar planı değişikliğine göre belirlenen yapılaşma oranının yüzde 3 olduğuna, buna rağmen TOKİ’nin ‘yüzde 1,58 oranında yapılaşma olacak’ açıklamasıyla kamuoyunu yanılttığına dikkat çekildi.

BETONLAŞMA ORANI BELİRSİZ



Plan notları incelendiğinde, plan üzerinde belirlenen yüzde 3 yapılaşma hakkını aşabilecek plan hükümlerinin getirildiğinin de tespit edildiği vurgulanan açıklamada, “Plan kararına göre yaklaşık 1560 metrekare kapalı alan yapılabilmekte olup, plan notlarının ifraz ile ilgili hükümleri incelendiğinde 1560 metrekare inşaat alanının aşılacağı görülmektedir. Ayrıca yapılaşmaya ilişkin bu artışın ne kadar olacağı vaziyet planı ile belirleneceğinden, artış miktarı belirsizliğini korumaktadır” ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE YANIT BEKLİYOR



“TOKİ’nin yaptığı açıklamalarla planlar uyuşmamaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da plan notlarının tekrar değerlendirilmesi için karar almıştır” vurgusunun yapıldığı açıklamada, belediye tarafından şu sorular yönlendirildi:

-Zemin üstü otopark nereye, kaç metrekare yapılacaktır?

-Okçuluk tesisleri nereye, nasıl yapılacaktır?

-Alana yapılacak tapı ve tesislerin avan projeleri nerededir?

-Yapılar hangi vaziyet planına göre ifraz edilecektir?

-Plan değişikliği yapılmaksızın yetkili idarece düzeltilecek uyuşmazlıklar ne olabilir?

-Bu sayılanlar hiç betonlaşma getirmeyecek midir?