Türkiye'de en çok konutu o ülke vatandaşları aldı

16 Mart 2020 Pazartesi, 11:21

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında yüzde 51.4 artarak 118 bin 753 oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da Şubat'ta yüzde 392 artışla 43 bin 733 olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcilerine göre, konut kredi faizlerindeki düşüşün yanı sıra, mevduat faizlerindeki gerileme de, tüketicilerin yatırım aracı olarak yeniden gayrimenkule yönelmesinde belirleyici etkenlerden oluyor.

TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından konut kredi faizleri kamu bankaları öncülüğünde yüzde 1 seviyesinin altına inmişti. Ocak-Şubat döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 457 artışla 85 bin 970 adet, toplam satışlar da yüzde 53 artışla 232 bin 368 adet oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ise şubatta yüzde 20.6 artışla 4 bin 5; Ocak-Şubat'ta yüzde 22 artışla 7 bin 912 adet oldu. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.