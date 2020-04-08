Türkiye’de koronavirüsten en kötü etkilenen sektörler

08 Nisan 2020 Çarşamba, 18:35

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını birçok sektörü olumsuz etkiledi. Marketing Türkiye salgından en çok etkilenen sektörleri açıkladı.

Webtekno'da yer alan habere göre, Marketing Türkiye için hazırlanan Koronavirüs salgını ve iş hayatı konulu raporda 37 farklı kategoride tüm sektörler incelendi. Rapor salgının etkisini arttırmasıyla hangi sektörün ne kadar zarar gördüğünü, hangi sektörün yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Rapora göre, ev ortamında yapılan tüm eylemler salgın pozitif olarak etkilendi. Bunların başında uzaktan eğitim ve çalışma, ulusal market zincirleri, hobi, internet ile TV yer aldı. Kamuya ya da özele bağlı olan sektörler ise, radikal bir kırılma yaşıyor. Kültür ve sinema, ev ortamında karşılığı olan alternatiflerine geçiş yapılabildiği için sert şekilde değer kaybetti. Aynı şekilde otel, bahis ve spor medyası da salgından negatif etkilenenler arasında başı çekiyor.

Raporda hazırlanan sıralamada Koronavirüs salgınından dolayı en çok negatif etkilenen kategoriden en az etkilenen kategoriye göre şöyle sıralandı:

Otel ve konaklama,

Bahis, diğer ulaşım (Yakın oranda),

Spor medyası, oto kiralama, mücevher ve takı (Yakın oranda),

Ev hizmetleri,

Sağlık,

Havayolu, kariyer, diğer kurumsal alt sektörler (Yakın oranda),

Yemek sipariş,

Otomobil,

Emlak,

Kamu, spor alışveriş, mobilya (Yakın oranda),

Pazar yerleri,

Kargo,

Eğitim, bankacılık (Yakın oranda).

Uzmanlar ve verilere göre Türkiye’de salgından en çok negatif etkilenen sektörler, yukarıdaki sıralamayla yavaş yavaş toparlanacak. En hızlı toparlanması beklenen sektörler şöyle sıralandı: