Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi
Türkiye'de bugün 98 yurttaş daha yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi. Vaka sayısıysa 4 bin 903 artarak 61 bin 49'a yükselmiş oldu.
Türkiye'de bugün 98 yurttaş daha yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi. Vaka sayısıysa 4 bin 903 artarak 61 bin 49'a yükselmiş oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 3 bin 957 yurttaş, hastalığı atlatarak taburcu oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı bin 786 olarak açıklanırken entübe hasta sayısı ise verilere bin 63 kişi olarak yansıdı.
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