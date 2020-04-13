Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi

13 Nisan 2020 Pazartesi, 19:27

Türkiye'de bugün 98 yurttaş daha yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi. Vaka sayısıysa 4 bin 903 artarak 61 bin 49'a yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 3 bin 957 yurttaş, hastalığı atlatarak taburcu oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı bin 786 olarak açıklanırken entübe hasta sayısı ise verilere bin 63 kişi olarak yansıdı.