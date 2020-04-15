Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı bin 518'e ulaştı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 20:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre son 24 saatte 115 yurttaş daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 518 olarak kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam iyileşen vaka sayısı 5 bin 674'e yükselirken yoğun bakımda yatan kişi sayısı bin 820 ve entübe hasta sayısı ise bin 52 olarak açıklandı.

Bugün kaydedilen 4 bin 281 vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 69 bin 392 oldu.

'ARTIŞ HIZI SABİT KALMA EĞİLİMİNDE'

Bakan Koca, ''Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım'' ifadelerini kullandı.