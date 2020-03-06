Türkiye’nin ilk blockchain ekosistemi tanıtıldı

06 Mart 2020 Cuma, 15:32

Bitci.com, Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; şirketlere borsa ve ödeme platformu ile entegre blockchain çözümleri sunan Bitci Chain’i tanıttı.

Temel olarak şirketlere blockchain çözümleri sunan Bitci Chain, kullanıcısına borsa ve ödeme platformuna bağlı programlanabilme özelliğiyle birlikte üzerinde token oluşturma ve akıllı sözleşmeler çalıştırılabilme imkânı da veriyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ ÇÖZÜMLER

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Kurumsal şirketlerde özellikle hız, maliyet ve güvenlik ön planda. İşte biz geliştirdiğimiz Bitci Chain ile şirketlere maksimum hızda ve güvenlikte, düşük maliyetli çözümler sunuyoruz” dedi. Şirketten yapılan açıklamada elde edilen blockchain hızının, Bitcoin ve Ethereum ağ hızından çok daha fazla olduğu ifade edildi.

KRİPTO PARALAR ÖDEME ARACI

Bitci Chain çatısı altında, şirketlere 6 temel hizmet sunabildiklerini ifade eden Çağdaş Çağlar sözlerine şöyle devam etti: “Bunlardan en dikkat çekici olan Bitci PAY olarak nitelendirdiğimiz çözümümüz. Bu teknoloji aslında kripto paraların, işletmeler tarafından bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Yazarkasa, tablet ve cep telefonlarına entegre edilerek hem kullanıcıya alışılmış ödeme yöntemlerinden daha hızlı, güvenli ve kullanışlı bir platform sunuyor. Ayrıca şirketlerin mobil aplikasyonu olsa bile bu aplikasyona blockchain entegrasyonu hızlı bir şekilde yapılabiliyor.”

İŞLETMELERE ÖDEME TL İLE YAPILACAK

Çağlar, Bitci Pay’in işletmelere sağladığı en büyük kolaylığı ise “Sistemin en önemli özelliği kullanıcıların ürün ve hizmet karşılığı ödedikleri kripto paraların anında Bitci Pay sistemi tarafından TL’ye dönüştürülmesi ve işletmeye TL olarak ödenmesi” şeklinde açıkladı.

BİTCİLOYALTY İLE TÜKETİCİLERE TOKEN’LAR VERİLECEK

Şirket bunun yanında BitciLoyalty adını verdiği bir program daha geliştirdiğini açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak da Çağlar, “Bu sistem sayesinde de tüketicilere indirim, kampanya, hediye olarak o marka için geliştirilen token’lar verilebiliyor. Bu sistemi alışılmış sadakat programlarından farklı kılan en önemli unsur ise, bir marka için geliştirilen token’ların anlaşmalı borsalar üzerinden farklı token’lara hatta TL’ye dönüştürülebilmeleri” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERDEN YOĞUN İLGİ VAR

Bunun dışında BitciSuply, Bitciexchange, BitciDapps ve BitciTokenizer gibi özel çözümlerle, Bitci Chain altyapısını her sektörün ve şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlayabildiklerini ifade eden Çağlar, “Şu an için ön anlaşmalarını yaptığımız önemli firmalar var. Özellikle turizm, gıda ve perakende alanlarında faaliyet gösteren şirketler, sisteme yoğun ilgi gösteriyor. Hedefimiz, Türkiye’den sonra söz konusu teknolojiyi dünyanın önde gelen ülke ve şirketlerine de ihraç etmek” dedi.

BLOCKCHAİN VİZYONUNA SAHİP ÇIKIYORUZ

Son yıllarda dünyada blockchain teknolojisinin kullanım alanlarının ciddi biçimde genişlediğini, Türkiye’de de bu alanda önemli adımlar atıldığını ifade eden Çağlar “11. Kalkınma Planı'nda blokchain tabanlı dijital bir merkez bankası parasının yakın gelecekte uygulamaya alınacağı vurgulandı. Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blockchain teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli. Bunun yanında bizim gibi özel şirketlerin de yatırımlarıyla bu vizyona sahip çıkması, ülkemizin gelecek yolculuğuna büyük katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.