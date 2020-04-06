Türkiye'nin yeni koronavirüs raporu açıklandı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 19:43

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün Türkiye'de 75 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 649 olurken toplam vaka sayısı ise 30 bin 217 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 3 bin 148 vaka daha tespit edildi. Türkiye'deki vaka sayısı 30 bin 217 olurken, toplam yaşamını yitirenlerin sayısı ise 649'a yükseldi. Bakanlıktan açıklanan bilgilere göre 966 entübe, bin 415 yoğun bakım hastası bulunuyor. Türkiye'de koronavirüsü atlatıp taburcu olan kişi sayısı ise bin 326 olarak ifade edildi.