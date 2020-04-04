Türkiye'ye 3 yılda giren para 3 ayda buhar oldu
Yabancıların Türk tahvil ve hisse senetlerinden kaçışı kesintisiz devam ediyor. Son 13 haftada çıkan para 6.5 milyar dolara ulaştı. Böylece yabancıların son 3 yıl toplamındaki net portföy hareketleri daha 2020’nin ilk 3 ayında buhar oldu.
2017-2019 yıllarındaki net portföy hareketleri toplamı ise 5.3 milyar dolar seviyesindeydi. Yabancıların Türkiye Hazinesi'nin çıkardığı iç borçlanma senetlerindeki (devlet tahvili) payı ise yüzde 7 ile veri yayımlanma tarihinin ve muhtemelen son 30 yılın en düşüğüne indi.
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Merkez Bankası'nın yurt dışı yerleşikler menkul kıymet portföyü verilerine göre, yılbaşından 27 Mart haftası ile biten döneme kadarki 13 haftada hisse senelerinden kesintisiz 2 milyar dolar çıkış oldu.
Devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) de sadece bir hafta hariç diğer tüm haftalarda çıkış görüldü ve toplam 4.4 milyar dolar kaçtı.
83.3 MİLYAR DOLARLIK KAÇIŞ
Özel sektör tahvil ve bonolarından ise 62 milyon dolar çıkış oldu. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün Mart 2020 portföy akımı verilerine göre, global resesyon kaygısının arttığı bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden 83.3 milyar dolar ile rekor para çıkışı oldu.
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