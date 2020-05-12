Twitter kullanıcıları Covid-19 paylaşımları konusunda uyaracak

12 Mayıs 2020 Salı, 11:45

Yeni kurallar çerçevesinde Twitter'ın hangi tweet'lerin etiketleneceğine karar vereceği ve paylaşımlar zararlı ise saf dışı bırakılacağı belirtildi.

Siyasetçilerin paylaşımlarının da 40 dilde yapılacak etiketleme sistemine tabi tutulacağı, bazı tartışmalı tweet'lerin, altında kullanıcıları Covid-19 hakkında ek bilgi içeren bir bağlantıya yönlendiren etiketle ağda kalmayı sürdüreceği kaydedildi.

Bazı paylaşımlar da "Bu tweet'te paylaşılan içerik kısmen ya da tamamen, kamu sağlığı uzmanlarının rehberliğiyle çelişiyor" ifadesinin yer alacağı bir uyarı etiketiyle kapatılabilecek.

Twitter'ın küresel kamu politikası stratejisti Nick Pickles, şirketin, sitedeki paylaşımları doğrudan hatalı olarak nitelendirmeyeceğini, uyarı etiketlerinin, kullanıcıları düzenlenmiş tweet'lere, kamu sağlığı sitelerine veya haberlere yönlendirebileceğini söyledi.

Pickles, "İnsanlar onlar için neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermemizi istemiyor, ancak içerik sağlama konusunda daha güçlü rol oynanmasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Twitter'da bugünden itibaren görülmeye başlanacak etiketler, geçmiş paylaşımlara da uygulanabilecek.

Sosyal medya şirketi Facebook da nisan ayında platform üzerinden Covid-19 ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulunan kullanıcılara uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağını açıklamıştı.