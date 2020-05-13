Twitter'dan evden çalışma kararı
Twitter bazı çalışanlarının salgın sona erse bile evden çalışmaya devam edeceğini açıkladı
Koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Twitter konu ile ilgili yeni bir karar aldı. Twiter dün yaptığı açıklama ile salgın sona erse bile uzaktan çalışması mümkün olan çalışanların bu çalışma modelini sürdürebileceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada söz konusu kararın CEO Jack Dorsey tarafından çalışanlara elektronik mesaj ile iletildiği bilgisine de yer verildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü "Ofisleri açmak bizin kararımız, çalışanların gelip gelmemesi ise onlara ait" dedi.
Twitter Mart ayında çalışanlarına gönderdiği elektronik postada ofislere gelinmemesini istemişti.
Video Haberler
- Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia
- 800 liraya satılıyor! Birçok Avrupa ülkesinden talep var
- Bilim Kurulu üyesinden 'Berber' uyarısı
- Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 2 yaralı
- Sarıyer'de otomobil takla attı: 3 yaralı
- Öldürdü, parçaladı, dondurucuda 3 ay sakladı!
- Kameranın açık olduğunu unutan dekandan skandal ifadeler
- Bursa'da talana direnen köylülere jandarma müdahalesi
- CHP'li belediyenin maske atölyesine araştırma başlatıldı
- Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa zabıta şiddeti