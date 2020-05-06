Üç fidanın anmasında 2 kişi gözaltına alındı
68 kuşağının simge isimleri 3 fidan Deniz Geçmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarı başında düzenlenen anmada, gençlik grubu ve polis arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin ardından 2 kişi gözaltına alındı.
68 kuşağının simge isimleri 3 fidan Deniz Geçmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48'inci yıl dönümünde anılıyor. Karşıyaka Mezarlığındaki anma sırasında gençlik grubu ve polis arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin ardından 2 kişi gözaltına alındı.
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