‘Ucuz hasar’ kalmadı

10 Mart 2020 Salı, 06:00

Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle otomotiv pazarı geçen yıl ciddi şekilde daralırken, döviz kuru ve enflasyondaki artışla bu sektörde maliyetler de yükseldi. Bu durum kasko ve zorunlu trafik sigortasıyla ilgili birçok alanda dikkat çekici etkiler gösterdi. Bunlardan biri de, eksper raporuna konu hasar dosyalarında görüldü.

Sigorta Bilgi Merkezi verilerinden Allianz Sigorta’nın hazırladığı rapora göre, geçen yıl kasko sigortası kapsamında eksper raporuna konu hasar dosyası sayısı 2018’e kıyasla yüzde 21.8 azalarak 631 bin 724 adede, zorunlu trafik sigortası kapsamındaki dosya sayısı da yüzde 6.7 düşüşle 608 bin 650 adede düştü. Özellikle kaskodaki düşüşte hem yeni araç satışlarının azalması hem mevcut poliçelerin yenilenmemesi etkili oldu. Buna karşın artan maliyetler, eksperlerin düzenlediği dosyaların “hasar tutar aralığı” üzerinde de önemli etkiler yaptı. İşte o detaylar:

3 BİN TL ÜZERİ

- Raporlara hasar tutar aralığı açısından bakınca, kaskoda en önemli düşüşün “500 lira ve altı” dosyalarda olduğu görülüyor. Bu tür dosya sayısı yüzde 50.7 azalarak 12 bin 351 adet oldu.

- Düşüş “501-1000 lira”da yüzde 38.9 (43 bin 837 adet), “1001-1500 lira”da yüzde 33.9 (51 bin 537 adet), “1501-2000 lira”da yüzde 29.6 (49 bin 594 adet), “2001-3000 lira”da yüzde 25.9 (81 bin 719 adet) ve “3001 lira ve üstü”nde yüzde 13.1 (392 bin 686 adet) oldu.

- Zorunlu trafik sigortasında ise “3001 TL ve üzeri” maliyetli hasar dosyası sayısı yüzde 11.1 artışla 232 bin 241 adede yükseldi. Ayrıca “2001-3000 lira”lık hasar dosyalarında yüzde 0.5 artış (97 bin 974 adet) artış oldu. Buna karşın “500 lira ve altı”nda yüzde 41.1 (29 bin 331 adet), “501-1000 lira”da yüzde 26.6 (87 bin 503 adet), “1001-1500 lira”da yüzde 12.6 (89 bin 572 adet), “1501-2000 lira’da yüzde 3.6 (72 bin 29 adet) düşüş oldu.