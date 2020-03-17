Ukrayna da pes dedi, maç oynatan tek ülke Türkiye
Koronavirüs salgını erteleme getirdi.
Ukrayna Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, dünyaya yayılan koronavirüs salgının Ukrayna'da da etkisini göstermesi nedeniyle, 18 Mart'tan (Yarın) itibaren tüm Ukrayna Premier Lig ile U21 ve U19 Şampiyonaları'nın bir sonraki karara kadar askıya alındığı kaydedildi. Böylelikle Türkiye dünyada ısrarla maç oynatan tek ülke oldu.
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