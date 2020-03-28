Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevden alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2020 Cumartesi, 02:32

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı.

Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu'nun atandığı belirtildi.


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