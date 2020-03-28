Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevden alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı.
Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu'nun atandığı belirtildi.
Video Haberler
- CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
- CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
- Canlı yayında açıkladı! İşte koronavirüsün düşmanı
- Sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
- Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak OHAL yanıtı
- Koronavirüs, akciğerleri nasıl etkiliyor?
- Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza
- Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden çağrı