Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan açıklama: Asla tasvip etmiyoruz

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:59

Ülke TV'de Esra Elönü'nün programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" diyen Sevda Noyan'ın sözleri üzerine bir açıklama yapan kanal, "Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarf edilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz" dedi.

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan “darbe söylentileri” üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.

Sevda Noyan’ın “darbe ve darbecileri” eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz.

Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz