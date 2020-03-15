Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10 bin 330 Umre yolcusunun Ankara ve Konya'da karantina altına alındığını açıkladı.
Medine’den Ankara’ya havalanan uçakta bulunan Türk vatandaşları, gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Umre seyahatinden dönen binlerce vatandaş, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere, Ankara ve Konya'da daha önce karantina için hazırlanan öğrenci yurtlarına götürüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle götürülen umre yolcuları, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan polis ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Umre amacıyla Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara ve Konya’daki bazı yurtlar, Umre’den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" denildi. Açıklama, yurtta kalan öğrencilerin başka yurtlara naklinin sağlandığı belirtilerek, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, toplam 10 bin 330 kişinin karantina altına alındığını açıkladı. Karantina altına alınan yurtların isimleri şöyle sıralandı:
ANKARA
Şehit Özel Harekat: 2064 kişi
Milli İrade: 1880 kişi
Gölbaşı: 1448 kişi
KONYA
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
YURT BOŞALTILDI VE DEZENFEKTE EDİLDİ
Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, "Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. Hem belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım” dedi. Memleketine döneceğini söyleyen Tufanoğlu, geceyi arkadaşında geçireceğini daha sonra ise Ankara otogarından memleketine gideceğini belirtti.
UMRE'DEN DÖNEN BİR KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bakan Koca'nın yeni vaka tespit edildiğini açıklamasıyla Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi.
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