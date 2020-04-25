'Umreciler oda oda gezdi'

25 Nisan 2020 Cumartesi, 09:46

Koronavirüs salgınının ardından sınırların kapatılmasıyla yurtdışında kalan vatandaşların Türkiye’ye tahliyeleri sürüyor. Son olarak salı günü Türkiye’ye getirilen ve Düzce’deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurduna götürülen yaklaşık 80 kişiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından çeşitli uyarılar yapıldı. Yazılı olarak iletilen uyarıda karantinadakilerin, ‘umreden gelenler gibi oda oda gezmemeleri’ istendi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 14 günlük karantina sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerin içerdiği yazıda, “Salgın konusunda hassasiyetinize ihtiyacımız var. Umreden döndükten sonra sizler gibi Isparta KYK yurtlarında karantinaya alınanlar, odadan odaya geçip çay içerek sohbet etmiş, hiçbir izolasyon tedbirlerine uymamışlardır” denildi.

İzolasyona uyulmamasının sonuçlarının ağır olduğu bildirilen yazıda, “Maalesef ildeki 268 vakadan 244’ü bu yurtlarda ortaya çıkmıştır. Kısacası işin ciddiyetine inanmayıp odalar arasında dolaşanların tamamı virüsü kapmış ve karantina süreçlerini kendi kendilerine uzatmışlardır. Bu yüzden odalarınızdan çıkmayın, koridorlarda dolaşmayın. Kurallara uymayanlara kanun gereği 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.