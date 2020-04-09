Umreden gelen yurttaş koronavirüsten yaşamını yitirdi, yaşadığı mahalle karantinaya alındı
Umreden gelen yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirince bütün mahalle karantinaya alındı
Van'ın Saray ilçesinde, umreden bir süre önce dönen ve Isparta'da alındığı karantinada koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin 3 Nisan günü ilçeye bağlı Çaybağı Mahallesi'ne gelmesi ve burada bugün vefat etmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Saray
İlçesi Çaybağı Mahallesinin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı Kömeevleri
yerleşkesi, Umreden bir müddet önce dönen ve Isparta'da karantinaya alınan
Koronavirüs testi pozitif olan bir vatandaşımızın 3 Nisan 2020’de Mahalleye
gelmesi ve bugün vefat etmesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı
ile karantinaya alınmıştır" denildi.
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