Umut kapıyı çalıyor

10 Nisan 2020 Cuma, 11:58

Kuruluş amacı mümkün olduğunca çok çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak olan Barış İçin Müzik Vakfı’nın programından yetişen Barış İçin Müzik Orkestrası (BİMO) ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı (BİFO) bir araya getiren ve gerçekleştirildiği zaman izleyicilerin yoğun beğenisini kazanan BİFO ile Barış İçin Müzik konser dizisinin ilki Borusan Sanat’ın web sitesinden yayınlanıyor.

11 Nisan 2020, saat 20.00’de borusansanat.com üzerinden yayınlanacak olan konser 13 Aralık 2014’te Türkiye’de klasik müziği yaygınlaştırmak ve sevdirmenin yanı sıra bu alandaki faaliyetleri destekleme misyonu doğrultusunda gerçekleştirilmişti.

13 Aralık 2014 tarihli bu konserimizde Sascha Goetzel BİFO’yu, Samuel Matus ise Barış İçin Müzik Orkestrası’nı yönetiyor. Venezüela’daki ünlü El Sistema’nın düşüncesinden hareketle oluşturulmuş topluluk, karşılıksız müzik eğitimi sağladığı onlarca çocukla umudun en saf ve en güçlü halini bizlere hediye edecek… Piyanist Kaan Baysal’ın solist olarak katıldığı konserde Glinka’nın Ruslan & Ludmila, Ravel’in Ma Mere l’Oye, Mozart’ın La Majör Piyano Konçertosu, Bizet’nin Carmen Süiti, Rossini’nin William Tell Uvertürü, Bernstein’ın Batı Yakası Hikâyesi’nden Senfonik Danslar’ı, Dvorák’ın 9. Senfoni’si ve Johann Strauss’un Radetzky March’ı seslendiriliyor.