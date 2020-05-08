UNICEF'ten kritik uyarı: Dünya genelinde 116 milyon bebek doğacak

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:18

Dünyanın dört bir yanında kriz ve acil durum zamanlarında çocuklara destek ve koruma sağlayarak insani yardım çalışması yapan UNICEF, Covid-19'un 11 Mart'ta salgın ilan edilmesinden sonraki 40 hafta içinde dünya çapında tahmini 116 milyon bebeğin dünyaya geleceğini söyledi.

116 MİLYON BEBEK DOĞACAK

UNICEF, bebeklerin ve annelerin, dünyadaki koronavirüs acil durumunun baskısı altında şiddetle mücadele eden sağlık sistemleri ve tıbbi tedarik zincirleriyle başa çıkmak zorunda kalacakları endişelerini dile getirdi.

Ülkede gebelik hizmetlerinin koronavirüs salgını ile başa çıkmakta güçlük çektiği belirtilen haberde, bazı annelik birimlerinin yüzde 30 ila 40 oranında azaldığı ve çok sayıda doğum merkezinin Covid-19 ünitelerine dönüştürüldü kaydedildi.

UNICEF, Covid-19'un 11 Mart'ta salgın ilan edilmesinden sonraki 40 hafta içinde dünya çapında tahmini 116 milyon bebeğin doğacağını söyledi.