UNICEF'ten yeni salgın uyarısı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 16:36

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının, küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattığını, söz konusu durumun bu yıl ve sonrasında ‘felakete yol açabilecek salgınlara’ zemin hazırlayabileceği bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde milyonlarca çocuğun, küresel bağışıklık hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle kızamık, difteri ve çocuk felci aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Pek çok ülkenin tavsiye edilen kılavuzlar doğrultusunda, kitlesel çocuk felci aşı kampanyalarını askıya aldığına işaret edilen açıklamada, 25 ülkenin ise kitlesel kızamık aşı kampanyalarını ertelediği belirtildi.

YENİ SALGINLARA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR UYARISI

Açıklamada, Kovid-19 salgınından önce dahi her yıl 1 yaş altı 20 milyon çocuğun, kızamık, çocuk felci ve diğer aşılara erişemediğine dikkat çekilerek, "2018'de dünya genelinde bir yaş altı 13 milyon çocuğa hiçbir aşı yapılmadı ve bu çocukların önemli kısmı sağlık sistemlerinin zayıf olduğu ülkelerde yaşıyordu" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, sağlık hizmetlerindeki mevcut kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu durumun, bu yıl ve sonrasında felakete yol açabilecek salgınlara zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuldu.

‘SONUÇLAR HİÇ BU KADAR AĞIR VE RİSKLİ OLMAMIŞTI’

UNICEF Baş Danışmanı ve Bağışıklama Birimi Şefi Robin Nandy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sonuçların hiç bu kadar ağır ve riskli olmadığına işaret etti.

Nandy, "Kovid-19 salgını dünya çapında yayılmaya devam ederken, çocuklara aşı sağlamak üzere yürüttüğümüz yaşam kurtaran çalışmalarımız kritik öneme sahip. Salgın nedeniyle bağışıklık hizmetlerinde yaşanan kesintiler milyonlarca çocuğun hayatını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) üst yöneticisi Dr. Seth Berkley de "Kovid-19 salgını sonrasında kızamık ve çocuk felci gibi diğer ölümcül hastalıklar yeniden canlanmamalı" ifadesini kullandı.