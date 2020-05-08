Ünlü teknik direktörün evinde tecavüz!

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:58

Galatasaray ve Eskişehirspor'un eski teknik direktörü, şu sıralar ise Dortmund'da görev alan Skibbe’nin eşinin kardeşi, tecavüz nedeniyle 8.5 yıl ceza aldı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın çeşitli gruplarında teknik direktörlük yapan ve 2008-2009 sezonunda Galatasaray’ı 2015 yılında ise Eskişehirspor'u çalıştıran ünlü teknik direktör Michael Skibbe'nin villasındaki tecavüz dehşeti mahkemeye taşındı.

Şu sıralar Borussia Dortmund’un 23 yaş altı takımını -çalıştıran Skibbe'nin, dördüncü eşinin kardeşi olan Etiyopya doğumlu 39 yaşındaki Yosef M., tecavüzden 8.5 yıl ceza aldı. Alman teknik adamın mahkemede “80 bin Avro verelim ve adresinin evimizde olduğunu gösterelim, hapis cezası almasın” teklifini davanın hakimi reddetti!

Düsseldorf'taki mahkemeyi Michael Skibbe ve zanlının ablası olan eşi birlikte izledi. Eyalet Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, zanlının en az iki tecavüzü, Skibbe'nin villasında gerçekleştirdiği ve eve getirdiği kadınlara ilaç verip etkisiz hale getirerek tecavüz ettiği açıklandı.

Mahkeme Başkanı Bettina Reucher-Hodges, kararı açıklarken,”Siz canavarca hisle hareket ettiniz. Bunlardan biri genç bir kızdı ve siz onun güvenini, hayatını mahvettiniz. Bazı eğilimlerinizi kontrol edemiyorsunuz. Genç kızları sizden korumalıyız” dedi.



