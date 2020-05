Üreticiden doğrudan tüketiciye: 'Halkın Bakkalı' ikinci şubesini açtı

12 Mayıs 2020 Salı, 12:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kampanya sürecindeki vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı, ikinci şubesiyle hizmet vermeye başladı. Halkın Bakkalı'nın ikinci şubesi, Konak'ın Gültepe Semti'ndeki Millet Mahallesi'nde hizmete alındı. Başkan Tunç Soyer koronavirüs önlemleri nedeniyle çok az kişinin katılımıyla ve güvenli mesafe kuralları gözetilerek yapılan açılışta “Bugün görkemli bir açılış yapacaktık ama korona imkan vermedi. Ama Aşkla Gültepe diyoruz. Gültepe’yi sizinle beraber bambaşka yerlere taşıyacağız” dedi. Halkın Bakkalı’nın ilkini 10 yıl önce Seferihisar’da açtıklarını söyleyen Soyer, “Sonra İzmir Kemeraltı’nda açtık. Şimdi de Gültepe’de hizmete alıyoruz. Halkın Bakkalı’nı dijital hale de getirdik. İzmir’in her yerine Halkın Bakkalı’nı yayacağız. Çok temel bir amacımız var. Üreticinin ürettiğini en kısa yoldan ve en ucuz şekilde aracısız olarak tüketiciye ulaştırmak. Güvenilir, sağlıklı gıdayı İzmirli yurttaşlarla buluşturmak. Böylece hem küçük üreticiyi desteklemek hem de yurttaşı korumak istiyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Haltın Bakkalı Gültepe şubesinin açılış töreninde kurdeleyi Başkan Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur birlikte kesti. İki başkan daha sonra Halkın Bakkalı’nı gezerek alışveriş yaptı. Halkın Bakkalı Gültepe şubesinin açılışı kapsamında Kınık Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de halka taze soğan ve sarımsak dağıttı.

HALKIN BAKKALI NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Başka bir tarım mümkün" vizyonuyla hayata geçirdiği Halkın Bakkalı, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesi, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden üretici kooperatiflerinin ürünleri, aracısız olarak Halkın Bakkalı’nda satışa sunuluyor. Başkan Soyer'in hayvancılığı destekleyerek et fiyatlarını düşürülme politikası çerçevesinde Halkın Bakkalı'nın Gültepe şubesindeki et reyonu mahallelinin ucuz et ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

DAYANIŞMANIN ADRESİ OLDU

Halkın Bakkalı koronavirüs salgınıyla mücadelede İzmir dayanışmasının en önemli adresi oldu. Sadece İzmir’den değil, diğer kentlerden de Başkan Soyer’in çağrısıyla başlatılan dayanışma kampanyasına “Biz Varız” dedi. Yurttaşlar şimdiye kadar kampanya kapsamında dağıtılmak Halkın Bakkalı’nın internet sitesinden 18 bin birinci gıda paketinden, 13 bin ikinci paketinden ve 225 bin kişilik iftar sofrasından satın aldı.