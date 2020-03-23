Usta karikatürist son yolculuğuna uğurlandı

23 Mart 2020 Pazartesi, 06:28

Vakfıkebir Merkez Eski Cami önünde saat 11.00’de koronoviris önlemleri kapsamında tören düzenlenmeden kılınan cenaze namazından sonra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki aile kabristanına defnedildi. Cenazeye Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, ailesi ve meslektaşları katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Trabzon Temsilcisi Hikmet Aksoy için yayımladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Trabzon Temsilcimiz Hikmet Aksoy’un vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar TGC’ye, gazetecilik ve çizerlik mesleklerine başarıyla hizmet veren usta gazeteci Hikmet Aksoy’u hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” Hikmet Aksoy, mesleğe 1953’te Vefa Spor Dergisi’nde başlayıp Tercüman, Hürriyet, Öncü, Kuzey Haber, Hürses, Akçabat, TGC Bizim Gazete ve Karadeniz Gazetesi’nde uzun yıllar çalıştı.