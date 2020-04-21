Usta oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti

21 Nisan 2020 Salı, 15:32

Umut Demirdelen, sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncuya burada 3 kez koronavirüs testi yapılmış, 3 testin sonuçları da negatif çıkmıştı.

Sözcü'den Sercan Meriç'in haberine göre, öğlen saatlerinde vücudundaki değerlerin iyileştiği ve durumunun iyiye gittiği bildirilen Umut Demirdelen, yaşama veda etti. Demirdelen, 67 yaşındaydı.

‘Şehnaz Tango’, ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu 67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ‘Amerikalı Üstad’ rolü ile boy göstermişti.

SON OYUNU JACQUES İLE EFENDİSİ İDİ

Milan Kundera'nın yazdığı Rest Tiyatro’nun 2018-2019 sezonunda sahneye koyduğu, dünyanın neresinde yaşadığı belli olmayan ve evsiz yaşamayı bilinçli olarak tercih etmiş dokuz insanın ellerine geçen bir kitaptaki hikayeleri birbirlerine anlatmaları üzerine kurulu “Jacques İle Efendisi” oyununda en son sahneye çıktı. Oyunda aynı sahneyi paylaşan Zeynep Erkekli, “İkimiz de Devlet Tiyatrosu oyuncusuyuz. İlk defa bu oyunda birlikte oynadık. Çok tatlı, çok dost bir arkadaşımdı. Sahne üzerinde de, gerisinde de az bulunur iyilikte bir oyuncuydu. İyi olacak, yoğun bakımdan çıkacak diye çok umutla beklerken septik şoka girdi, kaybettik. Acımız çok büyük.”

HASDAL MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Umut Demirdelen'in cenaze işleri için Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü aileyle irtibata geçti. Yarın morgdan cenazeyi teslim alıp Hasdal Mezarlığı'na öğle namazını takiben, ailenin katılımıyla defnedilecek.