Uykusuz Dickens’ın gece yürüyüşleri!

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:47

Tarih boyunca bazı kitaplar dünyayı değiştirdi. Bununla kalmayıp; bizleri ve birbirimizi görme biçimimizi etkiledi. O kitaplar ki tartışmalara, muhalif fikirlere, savaş ve devrimlere esin kaynağı oldular. Aydınlattılar, harekete geçirdiler, kışkırttılar, teselli ettiler. Kafka Kitap uygarlığı sarsan, insanlık tarihine yön veren fikirleriyle; büyük düşünürlerin, çığır açanların, radikallerin ve ileriyi görenlerin eserlerini sunmaya devam ediyor.

Kafka Kitap tarafından yayımlanan, Charles Dickens’ın Gece Yürüyüşü de bu kitaplardan sadece biri.





Charles Dickens bu küçük kitapta uykusuzluk illetine tutulup da gecenin ıssız saatlerinde yürüyüşe çıkarak kendini bu rahatsızlıktan kurtarmaya karar verdiği dönemde Londra sokaklarında karşılaştığı evsizliği, sarhoşluğu ve ahlâksızlığı anlatıyor.

Takip eden denemelerinde de Dickens küçük bir çocukken şehrin sokaklarında kaybolduğu bir günü ve her yerde pıtrak gibi biten (kâh tütün dükkânından bozma, kâh kaliteli maun panellerle kaplı) bahis dükkânlarının çeşitliliğini yazıya geçiriyor.





Tam adı Charles John Huffam Dickens olan İngiliz yazar ve toplumsal eleştirmen Charles Dickens (7 Şubat 1812 - 9 Haziran 1870, Victoria devrinin en iyi romancılarının başında geliyor.

20 yıllık bir süre içerisinde haftalık çıkan bir gazeteyi yöneten Dickens, 15 roman, 5 uzun öykü, yüzlerce kısa öykü ve kurgu dışı makale yayınladı, çocuk hakları, eğitim ve diğer toplumsal konularda mücadele verdi.

İngiltere'nin Portsmouth şehrinde dünyaya geldi. Babasının borçları nedeniyle hapishaneye düşmesinin ardından fabrikada çalışmak için okuldan ayrıldı. 15 yaşında bir avukatın yanında çalışmaya başlayan Dickens, boş zamanlarında stenografi öğrendi ve 1835’te Morning Chronicle gazetesinde stenograf olarak çalışmaya başladı.





1835’te “Boz” takma adı ile başlığı Boz’un Karalamaları olan notlar yayımlamaya başlayan Dickens, 1837 yılında ise onu asıl ünlendiren Bay Pikvik'in Serüvenleri adlı kitabını yayımladı.

Aynı yıl Catherine Hogarth ile evlendi. 1840’da ölen baldızı Mary’e ithaf ettiği Antikacı Dükkanı romanını yayımladı. 1836 yılında yayınlanan The Pickwick Papers romanı ile uluslararası alanda tanındı.

Kişilik ve toplum üzerine mizahi, satirik ve keskin gözlemleri ile ünlü olan Charles Dickens’ın romanlarının çoğunlukla haftalık ya da aylık yayınlar halinde çıkması, Viktorya döneminde en sık görülen basım şekli olan dizi yayınlara öncülük yaptı. Dizi olarak çıkan eserler Charles Dickens'a okuyucuların tepkisini değerlendirme fırsatı vererek sık sık konuları ve karakterlerin gelişimini aldığı yorumlara göre şekillendirme olanağı sundu.





1840 yılında Amerika’ya giden ve 1843 ile 1846 yılları arasında sık sık seyahat eden Charles Dickens, bu seyahatlerde o dönemdeki tanınan yazarlarla tanışma şansını yakaladı ve Daily News gazetesi ile Household Words dergisini çıkardı.

1858 yılında eşinden ayrılan Charles Dickens, yine sık sık seyahat etti ve konferanslar verdi. Gadshill’deki evinde istirahate çekildikten sonra 1870 yılında hayata veda etti. Dickens’ın mezarı Londra'daki Westminster Kilisesi'ndedir.

Başlıca eserleri: Bay Pikvik'in Maceraları (1837), Oliver Twist (1839), Nicholas Nickelby (1839), Antikacı Dükkanı (1841), Bir Noel Şarkısı (1843), Martin Chuzzlewit (1844), Dombey ve Oğlu (1846-1848), David Copperfield (1850), Kasvetli Ev (1853), Zor Yıllar (1854), İki Şehrin Hikâyesi (1859), Büyük Umutlar (1861), Müşterek Dostumuz (1865).