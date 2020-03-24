Uzaktan çalışmada şirket verisine dikkat

24 Mart 2020 Salı, 06:00

Kurum çalışanlarının evden çalışırken, şirket verilerine bilgisayar ve telefonlarından uzaktan erişim sağlamasının şirketler için büyük bir risk taşıdığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, alınacak tedbirler konusunda çeşitli öneriler yaptı: “Yazılımlarınızı güncelleştirmeye dikkat edin. Şirket dosyalarında erişim kuralları belirlemeli ve herkesin her dosyaya ulaşmasını engellemelisiniz. İş bilgisayarlarından kişisel verilerin paylaşımını engelleyecek sistemler oluşturulmalı.” Ayrıca siber risklere karşı sigortanın önemini de vugurlayan Altıngöz, “Geliştirdiğimiz ‘Siber Koruma Sigortası’ bir siber olay neticesinde sigortalının uğrayabileceği ve/ veya sigortalıya 3. şahıslar tarafından yöneltilebilecek tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta ürünüdür” dedi.

‘GÜVEN BAĞLARI KORUNMALI’

Ray Sigorta, Şikayetvar. com’un müşteri deneyim endeksini ölçümleyen araştırmasına göre, hayatdışı kategorisinde ilk üçte yer alarak “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü” aldı. Bir şirketin en büyük sermayesinin güven ve müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Müşteriyle aramızda imzalanan bir güven sözleşmesi olan sigorta poliçelerinin değerini koruması için sigorta şirketlerinin müşterileri nezdinde oluşturdukları güven bağını korumaları son derece önemli. Sektörde başarıyı müşteri odaklı sigortacılık getiriyor” dedi.

‘YUVAM’ POLİÇESİ YENİLENDİ

Allianz Türkiye’nin, “Yuvam Sigortası”nı yenilediği ve 35 saniyede teklif alabilmeyi mümkün hale getirdiği açıklandı. Tüketicilerin evlerini ve eşyalarını yangından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı koruması için geliştirilen sigorta, “ekonomik, standart ve kapsamlı” olmak üzere üç yeni paket olarak tasarlandı. Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, “Poliçe içeriklerini kelime ve sayfa sayısı olarak yüzde 35 azalttık. Risk sorularını 15’ten 6’ya düşürdük, ekran sayısını ise 8’den 2’ye indirdik” dedi.

SEKTÖRDEN

- Sigortaladım.com’un, “tüketiciye güvenli ve pratik karşılaştırma ile satın alma yolu sunan, son teknolojiye uygun” yeni web sitesi ve çağrı merkezini hizmete soktuğu açıklandı.

- Mapfre Vakfı, “Toplumsal Gelişim” ve “Julio Castelo Matrán Uluslararası Sigortacılık” ödüllerinde yeni dönemin başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi sırasıyla 31 Mayıs 2020 ve 30 Haziran.

- Tamoniki.com Üst Yöneticis Pedro Tabernero, sürücülerin artık daha bilinçli olduğunu, kasko da artış olduğunu söyledi. 2019 Ocak ayında 525 bin olan poliçe sayısı bu yılın aynı ayında 575 bine çıktı.