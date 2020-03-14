Uzaktan eğitim uyarısı: Her çocuk erişemez

14 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin, koronavirüs nedeniyle eğitime 23 Mart’tam itibaren “uzaktan” devam edeceğini açıklaması, pek çok sorunu gündeme getirdi. Eğitim sendikaları başkanları, eğitim sürecinin uzaktan yürütülmesinde en büyük sorunlardan birinin evlerinde imkânı olmayan öğrencilerin durumu olduğuna dikkat çekti.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2020 öğretim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlamak yerine salgın riskinin azalmasının beklendiği haziran ayı için telafi planı yapması gerektiğini söyledi. Örgün eğitimin en önemli özelliğinin çocuklarla karşılıklı yapılan yüz yüze eğitim olduğunu belirten Yıldırım şunları söyledi:

“Hiçbir uzaktan eğitim sisteminin yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değildir. Asıl olan yaparak yaşayarak ve karşılıklı soru-cevap ile elde edilen kazanımlardır.

‘TEYAKKUZA GEÇELİM’

Ayrıca çocuklarımızın evlerinde eşit imkânlar (bilgisayar - tablet - internet) olmadığından uzaktan eğitimin gerçekleşme imkânı bulunmamaktadır. MEB’in yaptığı açıklama kesinlikle çocuklarımızın bu dönemki ders bilgilerinin eksik kalacağı anlamına gelmekte. Kesinlikle uzaktan eğitimden vazgeçilerek haziranda telafi haftaları eğitim-öğretime eklenmeli. Çocuklarımız için en eşit ve adil olan yöntem bu olacaktır. Salgına karşı ulusal olarak teyakkuza geçelim ve hepimiz bu konuda devletin önleme çabalarına destek olalım ancak görülen o ki; MEB’in anlık olarak aldığı bu kararın dolaylı - artçı etkileri ile ilgili hazırlık yapmadığını görmüş olduk.”

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Eğitim İş Genel Başkanı, şu soruların yanıtlarının verilmesini istedi:

l Lise ve üniversite sınavları ne olacak?

l İşlenmeyen ders konularının soruları olacak mı?

l Sorular hazırlandı ise bu konular çıkacak mı?

l Sınavlar ertelenecek mi?

l Çocuklarımız bu tatilde ne yapacak? Evde mi oturacak ? Yoksa AVM gibi salgın riski olan yerlerde mi zaman geçirecek?

l Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Sigortaları yatacak mı?

l Öğrenci servis ücretlerinin iki haftalık iade ücreti olacak mı?