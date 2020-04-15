Valilik, Erdoğan'ın kampanyası için talimat gönderdi
Sivas’ta valiliğin ve kaymakamlıkların talimatıyla okullara Erdoğan'ın kampanyasına katılım için talimat yollanırken yapılan bağış miktarının bildirilmesi istendi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını gerekçesiyle başlattığı yardım kampanyasına Sivas'ta valilik ve kaymakamlık aracılığıyla okullara destekte bulunmaları için talimat yollandığı iddia edildi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Twitter adresinden paylaştığı belgede Erdoğan'ın kampanyasına katılım sağlanması ve yapılan bağış miktarının bildirilmesi istendi.
CHP'li Karasu yapılan uygulamaya," AKP’nin dayanışma ruhu “bağış yapmazsan hakkında soruşturma açarım”dan ibaret. CHP’li belediye hesaplarını bloke edip, memurdan baskıyla para topluyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.
Sivas’ta valiliğin ve kaymakamlıkların talimatıyla okullara yollanan belgede bağış kampanyasına zorla katılım isteniyor. AKP’nin dayanışma ruhu “bağış yapmazsan hakkında soruşturma açarım”dan ibaret. CHP’li belediye hesaplarını bloke edip, memurdan baskıyla para topluyorlar. pic.twitter.com/PvBSlkpz0f— Ulaş Karasu (@ulasskarasu) April 15, 2020
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