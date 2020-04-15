Valilik, Erdoğan'ın kampanyası için talimat gönderdi

15 Nisan 2020 Çarşamba, 20:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını gerekçesiyle başlattığı yardım kampanyasına Sivas'ta valilik ve kaymakamlık aracılığıyla okullara destekte bulunmaları için talimat yollandığı iddia edildi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Twitter adresinden paylaştığı belgede Erdoğan'ın kampanyasına katılım sağlanması ve yapılan bağış miktarının bildirilmesi istendi.

CHP'li Karasu yapılan uygulamaya," AKP’nin dayanışma ruhu “bağış yapmazsan hakkında soruşturma açarım”dan ibaret. CHP’li belediye hesaplarını bloke edip, memurdan baskıyla para topluyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.