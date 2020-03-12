Varlık Fonu denetimsiz

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Kuruluşundan bu yana bünyesine dahil edilen şirketlerle tartışma yaratan Türkiye Varlık Fonu’nun 2018’e ilişkin denetim raporları yasal süresinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın TBMM’ye sunulmadı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Ocak 2020’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a fonla ilgili denetim raporlarının Meclis’e gelmemesiyle ilgili soru önergesi verdi.

İÇTÜZÜĞE UYMUYOR

Ancak Özel’in verdiği soru önergesi de yaklaşık 50 gün bekletildikten sonra 10 Mart 2020 tarihinde işleme konuldu. Konuya ilişkin verdiği soru önergesinin 47 gün sonra işleme alınmasına tepki gösteren Özel, “Varlık Fonu’nun denetim görevi Meclis’te olduğu ve kanuna uyulmadığını itiraf etmemek için bu önergeye adeta ölü taklidi yapılıyor” dedi.

Önergenin bir gerekçe gösterilmeden bekletilmesine tepki gösteren Özel, şöyle devam etti: “Bütün varlığımız hatta gelecekteki varlıklarımız bu fona konulmuş durumda. Fonun zaten denetimi şeffaf değil, Meclis’e bile yollanmıyor. Şentop’a sorduğum önergede, bu fon ile ilgili denetim kanununu hatırlatarak raporların getirilmeyiş gerekçesini sormuştum. Şentop konuya ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığım bir konuşmanın ardından önergeyi yaklaşık 50 gün bekleterek ancak 10 Mart günü işleme koydu. Kendisini Erdoğan’a ve damadına siper eden bir Meclis Başkanı görüntüsüyle karşı karşıya kalmış olmak, kuvvetler ayrılığıyla taban tabana çelişen bir tutumu da gösteriyor. Karşımızda kendi yaptığı anayasaya uymayan, kendi çıkardığı kanuna uymayan bir yapı, kendi sorumluluğundaki içtüzüğe uymayan bir anlayış var.”

Öte yandan, Fon bünyesinde Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, ÇAYKUR, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve mülkiyeti Hazine’ye ait bazı taşınmazlar yer alıyor.