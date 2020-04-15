Vebalıymışız gibi davranıyorlar!

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Türkiye’de birbirinden farklı her kurumdan “Evde kal” çağrısı yapılırken çalışmaya devam eden işkollarından birinde görev yapan taşeron PTT işçisi Ürek, koronavirüs günlerindeki çalışma koşullarını Cumhuriyet’e anlattı.

‘TESPİH SİPARİŞİ VAR’

Koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günlerde “acemice davranıldığını” belirten Ürek, “Sosyal mesafe korunmadı, 40-50 insan bir arada çalıştı. Sonra dezenfekte işlemleri yapılmaya başlandı ve bize de koruyucu malzeme desteği sağlandı” diye konuştu.

İstanbul’da görev yapan Ürek, PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğu önlemek amacıyla para dağıtımının da evlere kendileri aracılığıyla yapılmaya başlandığını dile getirdi. “İşsizlik ve emekli maaşlarının yanı sıra PTT üzerinden gelirini kaybedenlere verilmeye başlanan paraları da evlere artık biz teslim ediyoruz. Bu nedenle geçen hafta sonu hiç izin yapamadan çalıştık” diyen Ürek, sahada 16 bine yakın PTT işçisi olduğunu, bu sayının koronavirüs günlerindeki iş yükünde yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Ürek, “Hâlâ internetten kedi maması, tespih, kıyafet gibi elzem olmayan ürünler sipariş eden var. Hem zorunlu dağıtımlar hem de bunlar, temas ettiğimiz insan sayısını her geçen gün artırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla her yurttaşa yapılacak maske dağıtımını da PTT işçilerinin üstleneceğini ifade eden Ürek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maske dağıtımı yapılacak 50 milyona yakın insan var. 16 bin kişi, 50 milyon insana bunları nasıl dağıtacak? Personel sayısı az. Belki de mesaiye kalmamız, hafta sonu da çalışmamız istenecek.”