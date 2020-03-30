Virüs dönüşümü

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görünmesini” istediği Büyük Çamlıca Camisi’nin dibindeki Kirazlıtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm koronavirüs dinlemiyor. Mahalle sakini Bayram Ali Kot, onlarca işçinin maskesiz mahallede çalıştığına dikkat çekerek AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin de çoğunluğunu sağlayamadığı parsellerde çalışmalarını sürdüğüne dikkat çekti. Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil, “Herkes evde kalın dediği zamanlarda, Cumhurbaşkanı’nın evlerde kalın dediği bir ortamda, Üsküdar Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı’nı dinlememekte, belediye yetkilileri halkı imzaya çağırmaktadır” dedi. Kirazlıtepe Mahallesi’nde bölge sakinleri aylardır evlerinin yıkılmaması için mücadele ediyor. Yurttaşlar en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın paylarının satılması tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Bakanlık bazı parsellerde çoğunluğu sağladı ve inşaat başladı. İnşaat çalışmalarının koronavirüsle mücadele ederken de sürdüğü öğrenildi. Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil mahalle sakinlerinin tek isteğinin bir sözleşme olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Yani hukuki güvence ve haklarına karşılık ne verileceğinin belli olması, evlerinin belirli olması. Üsküdar Belediyesi insanları yıldırarak, kandırarak, korkutarak bir bilinmeze imza attırıyor. İmza attırdıkları evrak sözleşme değil ve imza atanların sözleşmeye korunmuş ve belirlenmiş bir evi yok. İmza atmayanlarla ilgili olarak satış kararları gönderiliyor. Yani ‘ya imza atarsın ya da senin alın teriyle kazandığın helal parayla sahip olduğun tapulu arazini ve evini satarım” diyor. Bunu bu zor günlerde de devam ediyor. Herkes evde kalın dediği zamanlarda, Cumhurbaşkanı’nın evlerde kalın dediği bir ortamda, Üsküdar Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı’nı dinlememekte, belediye yetkilileri halkı imzaya çağırmaktadır. Millet korona ile mücadele ederken nasıl olur da halkın tapularını toplarız diye uğraşıyorlar. Bir de imza vermeyenler için de belediye satış tebligatlarını hazırlıyorlarmış. Sebebi mahkemeler kısmi adli tatilde satışları durduramayız diye düşünüyorlar. Mahkemelerde Yürütmenin Durdurulması gibi acil işlerle kararlar verilmekte. Çekindiğimiz bir şey yok. Şu an yoğun bir şekilde imza için akıl çelmeye çalışıyorlar. Bir sokağa çıkma yasağı çıksa Kirazlıtepe’yi sırf imza alabilmek için muaf tutarlar”

‘TEDİRGİNİZ’

Bölge sakini Bayram Ali Kot ise ‘Bazı mahalle sakinlerine paylarıyla ilgili satış tebligatı geldi. Mahkemeye paylarımızın satışının durdurulmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma davası açtık. Belediye korona falan dinlemiyor. İnşaatlar sürüyor. İnşaatlarda 100’e yakın işçi çalışıyor. Hiçbirinin maskesi yok. 24 saat çalışıyorlar. Mahalle olarak tedirginiz. Öyle bir çalışıyorlar ki evler sallanıyor. Hiçkimse şu an virüsten dolayı evinden çıkamıyor. Belediye hâlâ imza almaya çalışıyor. Vatandaşla görüşme yapıyor’ diye konuştu.