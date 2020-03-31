Virüs Mike Tyson’ı nakavt etti
Ünlü boksör Tyson’ın antrenörü salgın kurbanı.
ABD’li efsanevi eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 80 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren antrenörü Nelson Cuevas hakkında duygusal bir açıklamada bulundu.
Tyson’ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo adlı salonun sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör ve eski velter sıklet boksör, boks dünyasına pek çok genç sporcu kazandırmıştı.
Video Haberler
- Koronavirüs karantinasından böyle kaçtılar!
- Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı
- Dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti
- Rektörün annesinden İzmirlilere ağır hakaretler
- CHP'den Erdoğan'a videolu 'Kampanya' yanıtı
- İstanbul'un giriş ve çıkışlarında araç kuyruğu oluştu
- Tazminatlarını alamadan kovulan işçiler isyan etti
- Saadet Partisi'nden dikkat çeken koronavirüs videosu
- Koronaya karşı akciğeri güçlendiren ‘solunum egzersizi’
- 'Evde kalamam işçiyim' diyen şoför hakkında yeni gelişme