Virüs Mike Tyson’ı nakavt etti

31 Mart 2020 Salı, 09:37

ABD’li efsanevi eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 80 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren antrenörü Nelson Cuevas hakkında duygusal bir açıklamada bulundu.

Tyson’ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo adlı salonun sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör ve eski velter sıklet boksör, boks dünyasına pek çok genç sporcu kazandırmıştı.