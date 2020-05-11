Voleybolda 'oynayalım' itirazı

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:33

Galatasaray Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun uygun bir tarihte oynanarak tamamlanması istendi.