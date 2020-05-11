Voleybolda 'oynayalım' itirazı
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun uygun bir tarihte oynanarak tamamlanması istendi.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun uygun bir tarihte oynanarak tamamlanması istendi.
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