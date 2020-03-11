Washington’dan NATO hamlesi

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

İdlib geriliminin yükseldiği dönemde Türkiye, hava savunması için ABD’den Patriot desteği talep etti ancak ABD Türkiye’ye halen net bir yanıt vermedi. Jeffrey, Brüksel’den telekonferans yöntemiyle Cumhuriyet muhabirinin de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin ABD’den NATO dayanışması kapsamında talep ettiği Patriot desteği ve kendisinin ABD Savunma Bakanlığı ile Türkiye’ye Patriot desteği verilmesi konusunda tartışma yaşadığı haberlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Türkiye’ye yardım etmenin yollarını arıyoruz, bu yüzden buradayız. Türkiye, NATO’nun 4. maddesi kapsamında tüm üyeleri istişareye çağırdı ve biz de diğer NATO ülkeleriyle Türkiye’ye yardım için hangi seçenekler kullanılabilir, bunu tartışıyoruz. Türkiye’de halihazırda NATO görevi kapsamında İspanya’ya ait bir Patriot sistemi bulunuyor. Suriye krizinin başlangıcından bu yana 2012’den beri çeşitli ülkeler Türkiye’ye hava savunma sistemi gönderdi. Şu anda NATO ek olarak ne yapabilir, bunu konuşuyoruz.”

‘İDLİB’E ASKER GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ’

Jeffrey, ABD’nin İdlib için asker göndermesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine “İdlib’de ABD’nin sahaya asker göndermesi söz konusu değil. Sahaya güç konuşlandırmak ancak en son çare olarak düşünülebilecek aşırı bir önlemdir. Türkiye ve muhalifler sahada ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Dolayısıyla burada asıl mesele havadaki durumdur, asıl odaklandığımız nokta burasıdır” diye konuştu.

Rusya’nın uzun süreli bir ateşkese niyetli olduğunu düşünmediklerini söyleyen Jeffrey, “Bizim amacımız, Brüksel’de Avrupalı ve NATO müttefiklerimizle Rusya ve Suriye’yi ateşkesi bozma düşüncesinden caydıracak askeri ve ekonomik adımlarımızı tartışmak. Bizim hazırlıklarımızı görmezden gelip ilerlemeye çalışırlarsa NATO müttefiklerimizle birlikte buna en hızlı şekilde nasıl bir yanıt geliştirebiliriz, bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Jeffrey, Türkiye ve Rusya’nın İdlib için Moskova’da vardıkları mutabakat konusunda BMGK’den destek açıklaması çıkmasını ABD’nin engellemesiyle ilgili ise şu görüşünü dile getirdi: “ABD, ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. BMGK’de bir oylama olmadı. BMGK’de Rusya tarafından bir metin getirildi, diğer BMGK üyelerinin bu metin hakkında bazı rahatsızlıkları ve soruları vardı, bu sorulara yanıt verilmedi, Türkiye’ye de bunlar sorulamadı, bu yüzden bu metne destek verilmedi.”