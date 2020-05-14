Yandaşların hedef gösterdiği Berna Laçin isyan etti: 'Dağ başı mı burası' derler ya; evet, dağ başı burası

14 Mayıs 2020 Perşembe, 17:07

Turkuvaz Medya Grubu yayınladığı açıklamada, "Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin’in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz" diyerek sanatçı Berna Laçin'i hedef göstermişti.

TROLLERİN VE YANDAŞ MEDYANIN HEDEFİNDE

Hakkında yayınlanan bu açıklamanın ardından sosyal medyada birçok trol ve yandaş kullanıcı Berna Laçin'e ağıza alınmayacak hakaretler ve cinsiyetçi söylemlerde bulundu. Yandaş Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberde yine hedef gösterilen Berna Laçin, söz konusu haberi yalanlayarak, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bir kullanıcının Nevşin Mengü, Feyza Altun, Canan Kaftancıoğlu ve kendisine yönelttiği cinsiyetçi söylemi paylaşan Laçin, "Gelen giden tehdit savuruyor ülkede" diyerek tepki gösterdi.

"DAĞ BAŞI MI BURASI"

Sanatçı Laçin, bir kullanıcının muhalif kadın isimlere yönelttiği hakaret dolu mesajı paylaşarak verdiği tepkide, "Gelen giden tehdit savuruyor ülkede. 'Dağ başı mı burası' derler ya; evet, dağ başı burası! Eh, ortalara çıkıp, 'asarım, keserim, kan dökerim, şöyle ederim böyle ederim' diyenlere kimse ses çıkarmadıkça bu pislikler de böyle ürer işte. Hele kadınsan bir de salyalılar çok bölgede!" dedi.

SUÇ DUYURUSU

Berna Laçin, Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberde başörtülülere ve Medine'ye hakaret ettiği iddia edilerek hedef gösterildi.

Laçin söz konusu haberde kendisine ifitra atılığını ve suç duyurusunda bulunacağını söylerek,"Bu açıklama ile ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamu oyuna bildiririm! Hakkımdaki suçlamaların tamamı yalandır! Başörtüsü yasağını desteklediğime dair uydurma iddia, kamuyu aldatmak ve iftira atmaktır! Benimle ilgili tek bir mahkeme, suç, ceza ve soruşturma yoktur." ifadelerini kullandı.

"BU ÇİZGİ ÇOK AŞILDI"

Sadece başörtüsü değil, bütün özgürlüklerden yana olduğunu ifade eden Berna Laçin, kendisini hedef gösteren açıklamayı yapan Turkuvaz Grubu'ndan tekzip istedi.

Laçin'in açıklaması şu şekilde:



"Sadece başörtüsü değil her konuda özgürlükten taraf durduğum ortadadır. Başörtüsü ile ilgili her fırsatta kadınların özgür seçimlerinden yana olduğunu dile getirdim. Bugüne kadar böyle çirkin bir dedikodu ve iftira ile hiç karşılaşmadım. Turkuvaz Grubu derhal tekzip etmelidir! Çok yalan, saptırma haberle karşılaştım ama bin yol önce önce kalkmış “Başörtü Yasağı”nı desteklemek gibi saçma ve uydurma bir suçlama karşısında ben bile şaşırdım. Kötülük ve yalan sınır tanımıyor. Pek aldırmam normalde ama bu defa çizgi çok aşıldı!"