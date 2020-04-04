Yargıtay’da virüs paniği

04 Nisan 2020 Cumartesi, 02:00

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken Yargıtay’da görevli iki üyenin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Hastanede tedavi altında olan bir üyenin, 24 Mart’ta yapılan Yargıtay Başkanlığı seçiminde oy kullandığı ve toplu fotoğrafta yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum diğer üyeler arasında endişeye yol açtı.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 12 Mart’ta görülürken, yargıda da çeşitli önlemler alındı. Bu kapsamda 23 Mart’ta adliyelerdeki duruşmalar ertelendi. Önce 60 yaş üstü personel ve kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayıldı. Ardından ise adliye ve yüksek yargıda evden çalışma sistemine geçildi. Zerrin Güngör’ün emekliye ayrılması nedeniyle Danıştay’da yapılacak başkanlık seçimi de salgın nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Bu konuda geri adım atmayan tek yargı kurumu ise Yargıtay oldu. İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle, 24 Mart’ta yani salgının görülmesinden 12 gün sonra başkanlık seçim yapıldı. Oylama sonucunda Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca, 297 oy alarak Yargıtay Başkanı seçildi. Ancak Yargıtay’daki seçimden 1 hafta sonra, kritik bir ceza dairesinde görev yapan bir üyenin korona testi pozitif çıktı. Yargıtay’da bu olayın rahatsızlığı devam ederken, bu kez de yeni bir vaka haberi geldi.

HASTANEYE YATIRILDI

Seçim günü oy kullanmaya giden ve seçim sonrasında verilen toplu fotoğrafta da yer alan bir ceza dairesi üyesi, seçimden 2 gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Bu nedenle seçim günü oy kullanmaya giden ve toplu fotoğrafta yer alan üyeler arasında endişe arttı.