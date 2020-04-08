Yarın günlerden Cumhuriyet Kitap!

08 Nisan 2020 Çarşamba, 12:15

Her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

Cumhuriyet Kitap okurlarına, yeni ve yetkin içerikli bir sayıyla daha merhaba diyor! YARIN yayımlanacak 1573’üncü sayımızın kapak konuğu usta ozan Zahrad. Şiir, roman, öykü, yakın tarih türlerinde yeni kitaplara ilişkin söyleşi ve inceleme yazılarının yanı sıra bu hafta kuzey edebiyatını keşfe davet eden çocuk sayfamız da yine ilginizi çekecek.

Cumhuriyet Kitap, güçlü bir içerikle daha okurlarıyla buluşacak. YARIN yayımlanacak 1573’üncü sayımızda, ülkemizde yaşamış, çağdaş şiirimizin gelişmelerinden yakından yararlanmış, önemli bir ozan olan Zahrad’ı, konuk ediyoruz sayfalarımıza. Yeni yayımlanan tek ciltlik bütün şiirleri kitabı Bambaşka Bir Bahar’dan yola çıkıp, çevirmeni Ohannes Şaşkal’la Zahrad şiirini konuştuk.

Cevat Çapan Şiir Atlası’nda, Florus’un şiirleriyle merhaba diyor.

Oğuz Demiralp günümüz deneme yazarlarının önde gelenlerinden Uğur Kökden’i inceledi.

Tahir Abacı 1960’ların Türkiye İşçi Partisi (TİP) deneyiminin tarihimizin ne denli özgün bir dönemi olduğunu anlattı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, son yılların yerel yönetimler için örnek olacak bir kültür eylemini gerçekleştirerek Nilüfer'i bir kültür sanat kenti yapmak hedefinde önemli çabaları olan Şafak Baba Pala ile hem yeni yayımlanan öykü kitabı Sana da Güle Güle Nezahat’ı, hem de Nilüfer’deki çalışmalarını konuştuk.

Savaşa, devlete, düzene, sisteme, aileye, şiddete, ahlaka, mülkiyete karşı; kadına, hayvana, aşka, cinselliğe, sokağa, isyana dair, öfkeli, gözüpek, cüretkâr, kışkırtıcı, kafa karıştırıcı, yoldan çıkarıcı, sorgulatan ve aykırı düşünceler… Mine Söğüt ile Alayına İsyan kitabı üzerine söyleştik.

Mustafa K. Erdemol, Klaus P. Fischer’in Nazi Almanyası’nın yükseliş ve çöküşünü askeri, sosyal ve siyasi tarihini işleyen Nazi Almanyası: Yeni Bir Tarih kitabını inceledi.

İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemiz her zamanki gibi kültürel alıştırmalarınız için birebir.

Simlâ Sunay, Burcu Yılmaz ve Hafize Çınar Güner’in hazırladıkları ve bu hafta kuzey edebiyatını keşfe davet eden çocuk sayfamız Taş-Kağıt-Makas’ta, Hafize Çınar Güner, Pev Olov Enquist’in Üç Mağara Dağı adlı kitabını inceledi.

Cüneyt Ayral, Liz Behmoaras’ın 60’lı yıllar Türkiye gençliğini anlattığı Lale Pudding Shop kitabını tanıttı.

Çağatay Yaşmut yeni kuşak polisiye yazarlardan Yaprak Öz’ün Villa Şakayık kitabını tanıttı.