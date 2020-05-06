Yarın, günlerden Cumhuriyet Kitap!

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:48

ULUSAL GURUR KAYNAĞIMIZ CUMHURİYET İLE 95 YIL

7 Mayıs 1924 gazetemizin yayın hayatına başladığı tarih. Doksan beş yıldır her türlü zorluğa karşın halkın, doğrunun, güzelin sesi olmayı başarabilen Cumhuriyet’le ne denli övünsek az.

Cumhuriyet’in varlığı ulusal bir gurur kaynağıdır. Ulusumuzun demokrasi, insan hakları, adalet ve özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. “Ekmek, gül ve hürriyet günleri” sayfalarımızdadır.

Bu sayımızda 7 Mayıs 1944 günü doğan ve on yıl önce yitirdiğimiz değerli eleştirmen ve deneme yazarımız Füsun Akatlı’yı, 75. doğum gününde anıyoruz.

Edip Cansever’in seslenişiyle, “Füsun Reis”, edebiyatın en çetrefilli alanları olan deneme ve eleştiriyi uğraş seçmiş, bunları da hocalık yaptığı felsefeyle birleştirmişti.

Bu üç alanın kesişmesinin ortaya hayli zor bir yazarlık uğraşı çıkardığı kesinken, yaptığı işi iyi bilen her yazar gibi Füsun Akatlı bu zorlu sınavdan, Türkçenin çok güzel kullanıldığı yalın anlatımlı yapıtlarıyla başarıyla çıktı.

Bir kitabının adı gibi, Felsefe Gözüyle Edebiyat’tı yaptığı. Düşünceyle edebiyat eleştirisini, zekâyla yaratıcılığı, kültür birikimiyle diyalektik dünya görüşünü birleştirebildiği verimler ortaya koydu.

1960-80 arası öykücülüğümüz, biraz da onun çalışmalarıyla ortaya çıkma, değerlenme olanağı buldu.

Pek çok roman, şiir kitabı onun dikkat çekmesiyle okuruyla buluşabildi.

Herkesin her şeyi kendi için sevdiği günümüz dünyasında Füsun Akatlı gibi, edebiyatı kendi dışında da sevebilen, başkalarına yararlı olmayı amaçlamış bir yazarlık ve dünya görüşüne çok ihtiyacımız var.

Oğuz Demiralp, “1970’li yılların Ankara’sında yazınsal buluşmalar, Oluşum Dergisi toplantılarından tanışıklığım vardır Füsun Hanımla. Füsun Akatlı. 60’ların sonunda yazmaya başlamıştır, ama serpilip çiçeklenmesi 70’lerdedir. Sadece statükoculuğa değil Jdanovçuluğa da karşı usun, sanatın ilerici sesiydi.” cümleleriyle başladığı Okuyaz köşesinde, Akatlı’nın yazınını ve felsefesini inceledi.

Pınar Kür, sevgi ve özlemle andığı yakın arkadaşı Füsun Akatlı’ya seslendiği bir mektup kaleme aldı.

Cevat Çapan, Şiir Atlası köşesinde; Mart 2020’de Fransa’da yayımlanan yeni şiir kitabı Alto Mare ve şiirleri 2020’de Halil Gökhan çevirisiyle yayınlanacak Çağdaş Fransız Şiiri antolojisi ile ilk kez Türkçede yer alacak Samahtha Barendson’un şiirlerini değerlendirdi.

Tahir Abacı, Kitaplı Kahvehane köşesinde; bir yandan tıp mesleğinin gereğini yerine getirirken ve ülkede eksik olmayan salgınlarla mücadele ederken, bir yandan da bu konularda tanıklık eden metinler üreten edebiyatçı doktorlarımızı yazdı.

Ahmet Telli, Meral Saklıyan’ın, kadınların kişisel, ahlaki, ekonomik koşulların sarmalında varoluş çırpınmalarının öne çıktığı öykülerden oluşan ilk kitabı Uzağa Gidemem üzerine yazdı.

Gamze Akdemir, Abdülkadir Budak ile iki ciltte okurlarla buluşturduğu toplu şiirleri Dalgın Rüzgâr (1978 - 2006) ile İştahlı Makas’ı (2011 - 2020) ve elli yıla varan şiir serüvenini konuştu.

Çağdaş Bayraktar, İsmail Hakkı Tonguç’un, Köy Enstitülerinin 80. Kuruluş yıldönümünde yayımlanan, Pestalozzi Çocuklar Köyü gezisi ve bu geziye ilişkin aktardıklarını paylaştığı Pestalozzi Çocuklar Köyü kitabını inceledi.

Simlâ Sunay, Taş- Kâğıt-Makas’ta, kırk yıldır çocuk edebiyatına emek veren yazar, çizer, editör ve yayıncı Fatih Erdoğan’ın, Çocuklar İçin Yazmak kitabını değerlendirdi.

Kitapçı köşemizde bu hafta yer verilen kitapların konusu kardeşlik ve doğa sevgisi üzerine…

İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde sizleri yine sıkı bir zihin jimnastiği bekliyor.

Emine Toprak, Yavaş ve Kör Pencerede Uyuyan adlı kitaplarıyla öykücülüğümüze yeni bir soluk kazandıran Nihan Eren ile yeni yayımlanan Hayal Otel kitabını konuştu.

Sevda Fidan, Ian McEwan’ın insanın varoluşunun temeli cinsellik üzerine kurulu “tabulardan meydana gelen/tabuları irdeleyen” romanı Sahilde’yi inceledi.

Cumhuriyet Kitap yarın, zengin içeriğiyle yine elinizden düşüremeyeceğiniz bir sayıyla daha okurlarıyla buluşacak.

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