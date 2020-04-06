Yasağı deldi ev hapsi cezası aldı
Sırp golcü Prijovic arkadaşlarıyla eğlenceye gitmişti.
Sırbistan’da bir futbolcu salgın yasağını deldi ve ağır ceza aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkelerden biri de Sırbistan olmuştu.
Yasağı delen ve Belgrad’ta dışarıya çıkan 29 yaşındaki Sırp golcü Alexander Prijovic yakalanınca ev hapsine mahkum edildi.
Suudi Arabistan’ın El-İttihad takımında forma giyen oyuncu başkent Belgrad’ta bir otelin barında yanındaki 19 kişi ile birlikte katıldığı eğlence dönüşü yakalanmıştı.
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