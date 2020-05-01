Yasağın ilk günü yollar boş kaldı

01 Mayıs 2020 Cuma, 09:00

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı.





Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı. D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde de yollardaki sakinlik dikkat çekti.

