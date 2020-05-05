Yasak kalkınca yazlıkçılar Bodrum'a koştu
Seyahat kısıtlamasının kalktığı Muğla'nın, turistik ilçesi Bodrum'a gelen yabancı plakalı araç sayısında artış yaşandı.
Seyahat kısıtlamasının Muğla'da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum'un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı.
İlçeye giren araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleri, vatandaşların adres bilgilerini alarak ateş ölçümü yaptı. Özellikle yabancı plakalı araçlarda artış olduğu gözlenirken, ilçede yazlığı olan vatandaşların gelmeye başladığı öğrenildi.
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