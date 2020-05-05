Yasak kalkınca yazlıkçılar Bodrum'a koştu

05 Mayıs 2020 Salı, 15:18

Seyahat kısıtlamasının Muğla'da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum'un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı.

İlçeye giren araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleri, vatandaşların adres bilgilerini alarak ateş ölçümü yaptı. Özellikle yabancı plakalı araçlarda artış olduğu gözlenirken, ilçede yazlığı olan vatandaşların gelmeye başladığı öğrenildi.