Oyuncu Kadir Doğulu'dan çocuk açıklaması

2016 yılında Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu katıldığı magazin programında açıklamalarda bulundu. Bir süre önce bebek bekledikleri yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Doğulu evliliği hakkında merak edilenleri anlattı.

İşte Kadir Doğulu'nun çocuk açıklaması: "Ben geçmişimi unutmadım. Geçmiş demek bu gün demek, geçmişi unutmuyoruz da takılmıyoruz da... Garsonluk yaptığımız dönemlerde bunu aleyhimizde kullanmaya çalışmışlardı. Beni bu mesleği küçümsemeleri üzdü. İkimiz de gönülden çocuk istiyoruz. İkimiz de şükürler olsun sağlıklıyız ama onun da bir anı demi var o anın gelmesini bekliyoruz..."