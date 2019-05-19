Filiz Akın sevenlerini korkuttu

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gören Akın, "Endişe edilecek hiçbir şey yok, eve döndüm bile. Sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekti. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum tedavisi gördü.

Taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan 76 yaşındaki usta oyuncu, "An itibariyle, iyileşmeye doğru... Önemli bir şey değil. Endişe edilecek hiçbir şey yok, eve döndüm bile. Sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekti. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.